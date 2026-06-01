Scuola Valditara sente la preside dell' IIS G Peano - C Rosa di Nereto per informarsi sulle condizioni del professore aggredito

Da iltempo.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell'Istruzione ha chiamato la preside dell'IIS “G. Peano - C. Rosa” di Nereto per chiedere aggiornamenti sulle condizioni del docente aggredito. La dirigente scolastica ha fornito dettagli sulla situazione e sull'intervento medico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle cause dell'aggressione o alle misure adottate. La scuola ha confermato l'accaduto senza ulteriori commenti.

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Il ministro Valditara ha sentito la preside dell'Istituto di Istruzione Superiore “G. Peano - C. Rosa” di Nereto (TE). Si è informato sulle condizioni del professore aggredito, ha chiesto alla dirigente di esprimergli la sua personale vicinanza, solidarietà e forte incoraggiamento. Ha apprezzato la linea della severità adottata dalla scuola che ha deciso di denunciare gli autori della inqualificabile aggressione e di prendere provvedimenti disciplinari rigorosi.  Il Ministro ha altresì dichiarato: "Va ripristinato il rispetto della autorità dei docenti, non vi può essere nessuna indulgenza verso i violenti. La scuola è il luogo della educazione e del rispetto non della prevaricazione e della prepotenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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