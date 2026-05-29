Il ministro dell'Istruzione ha risposto a un insegnante che lo aveva chiamato incompetente dopo un episodio di aggressione a Parma. Valditara ha affermato che l'insegnante si sbaglia, ma ha deciso di non procedere con una querela. La replica è arrivata dopo che il docente aveva criticato il suo operato in modo diretto. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi dell'aggressione o sul contesto.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara non ci sta e risponde al professore aggredito a Parma da alcuni studenti. Tirato in ballo dallo stesso docente, che in un’intervista al Corriere della Sera aveva definito il politico “persona incompetente“, il 65enne a capo del MIM ha replicato all’insegnante che ha deciso di non denunciare i ragazzi che però, secondo il ministro, andrebbero resi responsabili mettendo di fatto fine all’epoca del “giustificazionismo“. "Valditara incompetente", la replica del ministro Il ministro non querelerà il professore Il commento di Valditara sull'aggressione di Parma “Valditara incompetente”, la replica del ministro A far rumore, nell’intervista rilasciata al Corriere delle Sera dal docente 63enne aggredito nel parco vicino all’Itis Leonardo Da Vinci di Parma, è stato l’attacco diretto a Valditara. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valditara risponde al professore aggredito a Parma che lo definisce "incompetente": "Sbaglia, ma non querelo"

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