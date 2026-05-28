Nonostante le forti pressioni ricevute in questura, il professore di Sistemi e Reti dell’Itis Leonardo Da Vinci di Parma ha deciso di non sporgere denuncia contro gli studenti protagonisti di un video virale sul web. Il docente, 63 anni e in cattedra dal 1985, ha spiegato la sua irremovibile posizione in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nel frattempo, l’istituto scolastico ha già provveduto a sospendere tre studenti per 30 giorni. Professore aggredito non denuncia gli studenti Il docente ha ridimensionato l’episodio, rifiutando il termine “aggressione” e preferendo parlare di un confronto degenerato in lite tra due insegnanti e alcuni giovani che si conoscevano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Professore aggredito a Parma non denuncia gli studenti e attacca il ministro Valditara: "Incompetente""

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Parla il prof aggredito dagli studenti a Parma: Non li denuncio perché è più educativo così

Notizie e thread social correlati

FOTO- Gli studenti contestano il Ministro Valditara: solo propagandaGli studenti hanno manifestato contro il Ministro dell'Istruzione, accusandolo di promuovere solo propaganda.

Docenti aggrediti da studenti a Parma. Il Ministro Valditara informato della situazione. Il preside: “Riflessione approfondita, vicinanza alla comunità scolastica”Due insegnanti sono stati colpiti da un gruppo di studenti in pieno giorno, a pochi metri dall’ingresso di una scuola media.

Temi più discussi: Il prof aggredito a Parma: Non denuncio, è stato educativo; Parla il professore aggredito dagli studenti a Parma: Non li denuncio perché è più educativo così; Docenti aggrediti a Parma, tre studenti sospesi per 30 giorni; Docenti picchiati in un parco a Parma, la vicinanza di Valditara: i prof non sporgeranno denuncia.

Cruciani: Il professore di Parma che ha deciso di non denunciare i ragazzi che lo hanno aggredito ha detto che il suo è un intervento educativo. È un assurdo buonismo! Cosa dobbiamo aspettare? Che ci scappi il morto? Dovrebbe denunciare! @giucruciani x.com

Parla il professore aggredito dagli studenti a Parma: Non li denuncio perché è più educativo così reddit

Parla il professore aggredito dagli studenti a Parma: Non li denuncio perché è più educativo cosìL'insegnante dopo il video virale: In questura mi hanno quasi implorato di procedere, ma io non lo faccio per principio. Tre studenti sospesi per 30 giorni ... corriere.it

Alberto Pellai: Il prof di Parma ci insegna che educare vale più che punirePer Alberto Pellai il caso Parma dimostra che scuola e adulti possono ancora educare gli adolescenti senza affidarsi solo alla punizione. famigliacristiana.it