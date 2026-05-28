Professore aggredito a Parma non denuncia gli studenti e attacca il ministro Valditara | Incompetente
Nonostante le forti pressioni ricevute in questura, il professore di Sistemi e Reti dell’Itis Leonardo Da Vinci di Parma ha deciso di non sporgere denuncia contro gli studenti protagonisti di un video virale sul web. Il docente, 63 anni e in cattedra dal 1985, ha spiegato la sua irremovibile posizione in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nel frattempo, l’istituto scolastico ha già provveduto a sospendere tre studenti per 30 giorni. Professore aggredito non denuncia gli studenti Il docente ha ridimensionato l’episodio, rifiutando il termine “aggressione” e preferendo parlare di un confronto degenerato in lite tra due insegnanti e alcuni giovani che si conoscevano. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Parla il prof aggredito dagli studenti a Parma: Non li denuncio perché è più educativo così
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Cruciani: Il professore di Parma che ha deciso di non denunciare i ragazzi che lo hanno aggredito ha detto che il suo è un intervento educativo. È un assurdo buonismo! Cosa dobbiamo aspettare? Che ci scappi il morto? Dovrebbe denunciare! @giucruciani x.com
La querela di parte io per principio non la faccio perché è una cosa sbagliata. Così parla il professore di Parma che ha deciso di non denunciare i ragazzi che lo hanno aggredito ma di sospenderli da scuola per 30 giorni. Non è stata un'aggressione, dice il pr facebook
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Parla il professore aggredito dagli studenti a Parma: Non li denuncio perché è più educativo cosìL'insegnante dopo il video virale: In questura mi hanno quasi implorato di procedere, ma io non lo faccio per principio. Tre studenti sospesi per 30 giorni ... corriere.it
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