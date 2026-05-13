Ospedale Monopoli-Fasano l' allarme sui collegamenti | Criticità per viabilità di accesso e trasporto pubblico
L'ospedale tra Monopoli e Fasano sta affrontando problemi legati ai collegamenti esterni. Nei giorni recenti sono stati segnalati numerosi disservizi e cancellazioni delle corse dei mezzi pubblici che collegano il territorio alle altre zone. Le Ferrovie Sud Est e le Ferrovie dello Stato hanno registrato più volte interruzioni e soppressioni delle corse, creando difficoltà nelle modalità di accesso alla struttura sanitaria.
“Sono innumerevoli i disservizi e le soppressioni delle corse che si registrano sul territorio barese da parte dei mezzi delle Ferrovie Sud Est e delle Ferrovie dello Stato. Nello specifico, data l’imminente apertura dell’Ospedale Monopoli-Fasano, che rappresenterà un presidio sanitario.🔗 Leggi su Baritoday.it
Ospedale Monopoli-Fasano nel mirino gare da 1,3 milioni di euro
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