Ospedale Monopoli-Fasano l' allarme sui collegamenti | Criticità per viabilità di accesso e trasporto pubblico

L'ospedale tra Monopoli e Fasano sta affrontando problemi legati ai collegamenti esterni. Nei giorni recenti sono stati segnalati numerosi disservizi e cancellazioni delle corse dei mezzi pubblici che collegano il territorio alle altre zone. Le Ferrovie Sud Est e le Ferrovie dello Stato hanno registrato più volte interruzioni e soppressioni delle corse, creando difficoltà nelle modalità di accesso alla struttura sanitaria.

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“Sono innumerevoli i disservizi e le soppressioni delle corse che si registrano sul territorio barese da parte dei mezzi delle Ferrovie Sud Est e delle Ferrovie dello Stato. Nello specifico, data l’imminente apertura dell’Ospedale Monopoli-Fasano, che rappresenterà un presidio sanitario.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ospedale Monopoli-Fasano nel mirino gare da 1,3 milioni di euro Notizie correlate Nuovo ospedale Monopoli-Fasano: via al piano per i bus extraurbaniLa mobilità verso il nuovo polo sanitario Monopoli-Fasano diventa una priorità per la Regione Puglia, con l’annuncio di nuovi collegamenti... Ospedale Monopoli - Fasano, l'assessore Pentassuglia: "Pronto entro fine giugno"“L'ospedale Monopoli - Fasano sarà attivo entro fine giugno”: lo ha dichiarato ieri mattina, martedì 12 maggio 2026, l'assessore regionale alla... Temi più discussi: Il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano verso l'attivazione: Entro giugno completato il trasferimento dal San Giacomo; Ospedale Monopoli-Fasano in funzione entro fine giugno; Sanità Puglia, partenza dimezzata per il nuovo ospedale Monopoli-Fasano: Per la piena operatività serviranno ancora mesi; Il nuovo ospedale Monopoli-Fasano operativo entro fine giugno: l'annuncio di Pentassuglia. Il nuovo ospedale Monopoli-Fasano operativo entro fine giugno: l'annuncio di Pentassuglia x.com Ospedale Monopoli-Fasano, Pentassuglia: «Attivo entro fine giugno. Putignano non chiuderà»L’assessore regionale alla Salute, Raffaele Piemontese Pentassuglia, rassicura: l’ospedale Monopoli-Fasano sarà operativo entro fine giugno, il presidio di Putignano non chiuderà. San Giacomo di Monop ... informatissimo.net Ospedale Monopoli-Fasano, l'allarme sui collegamenti: Criticità per viabilità di accesso e trasporto pubblicoIl consigliere regionale, Tommaso Scatigna, ha chiesto un'audizione urgente in Commissione Trasporti per far luce sulle problematiche legate alla mobilità verso la nuova struttura sanitaria, prossima ... baritoday.it