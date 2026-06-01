Scudo spaziale Usa | come Trump intende cambiare la difesa americana

Le Forze Spaziali degli Stati Uniti hanno annunciato di aver affidato a SpaceX, l’azienda di Elon Musk, un contratto da 4,16 miliardi di dollari. L’obiettivo è accelerare il programma Sb-Amti, che riguarda il sistema spaziale per l’individuazione di bersagli volanti. La firma del contratto è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul progetto o sui tempi di sviluppo.

Le Forze Spaziali degli Stati Uniti (Ussf) hanno annunciato di aver assegnato all’azienda SpaceX fondata da Elon Musk un maxi contratto del valore di 4,16 miliardi di dollari per accelerare il programma Sb-Amti, sigla che significa «Sistema spaziale per l’individuazione di bersagli volanti». In un comunicato ufficiale, il Colonnello Ryan Frazier, responsabile ad interim per l’acquisizione di sistemi di rilevamento e puntamento spaziali della più giovane tra i corpi militari statunitensi, ha dichiarato: «Avvieremo immediatamente le attività di sviluppo e integrazione per raggiungere rapidamente gli obiettivi del programma e rispondere alle nuove esigenze di sicurezza nazionale». 🔗 Leggi su Panorama.it

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