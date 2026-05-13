Un progetto di difesa spaziale proposto negli Stati Uniti potrebbe avere un costo stimato di circa 1.200 miliardi di dollari. La cifra, molto alta, solleva dubbi sulla fattibilità economica dell'iniziativa, che mira a creare uno scudo antimissile nello spazio. La proposta ha attirato l’attenzione per l’entità degli investimenti necessari, trasformando potenzialmente il concetto di difesa in qualcosa di molto più ambizioso rispetto alle tecnologie attuali.

La cifra è di quelle da capogiro, che si fatica persino a scrivere e questo rischia di relegare il Golden Dome a scudo antimissile nello spazio da fantascienza. Perché, cifre alla mano, il suo prezzo potrebbe trasformarsi in un incubo per i conti pubblici americani. Secondo una nuova analisi del Congressional Budget Office, il progetto promosso dal presidente Donald Trump potrebbe arrivare a costare circa 1200 miliardi di dollari nell’arco di vent’anni. Una cifra enormemente superiore ai circa 185 miliardi stimati finora dal Pentagono. Come funzionerebbe questo scudo Il cuore del sistema è formato dagli intercettori spaziali. L’idea è quella...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo scudo spaziale di Trump rischia di costare 1200 miliardi di dollari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Guerra Iran, Cgia: rischia di costare alle imprese italiane quasi 10 miliardi in piùVENEZIA, 07 MAR – L’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran rischia di costare alle imprese italiane quasi 10 miliardi in più nel 2026 per le...

Guerra in Medio Oriente, le maggiori compagnie aeree hanno perso 53 miliardi di dollari. E ora si rischia la mancanza di carburanteLe venti maggiori compagnie aeree quotate in borsa a livello mondiale hanno perso circa 53 miliardi di dollari di valore dall’inizio della guerra di...

Temi più discussi: Golden Dome di Trump: il maxi-scudo spaziale costa sette volte di più; Il costo del Golden Dome di Trump vola a 1.200 miliardi; Live In Roma 2026, l'astronauta Luca Parmitano: Provato scafandro per allunaggio; L’ultima frontiera come scudo d’emergenza: Trump, la Nato e l’azzardo alieno.

TIL Un primo modulo della Stazione Spaziale Internazionale, Zarya, è stato costruito dalla Russia e finanziato dagli Stati Uniti. È stato lanciato il 20 novembre 1998. reddit

Usa, 'Golden Dome' di Trump potrebbe costare 1.200 miliardi in 20 anni(ANSA) - WASHINGTON, 12 MAG - Lo scudo missilistico Golden Dome di Trump potrebbe costare 1.200 miliardi di dollari in 20 anni: è l'ultima stima del Budget Office del Congresso pubblicata oggi in cu ... corrieredellosport.it

Golden Dome di Trump: il maxi-scudo spaziale costa sette volte di piùTio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ... tio.ch