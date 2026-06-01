Scrive contro la camorra | molotov a casa del cronista

Notizia in breve

È stata trovata una lettera di minacce che contiene commenti contro la camorra, con riferimenti anche alla premier e a un religioso. La missiva è stata lasciata vicino alla casa di un cronista, che si occupa di temi legati alla criminalità organizzata. Nel testo vengono indirizzate minacce dirette e contenuti offensivi, senza ulteriori dettagli sulle modalità o eventuali indagini in corso. La presenza di una molotov davanti all’abitazione è stata segnalata alle forze dell’ordine.