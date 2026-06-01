Scrive contro la camorra | molotov a casa del cronista
È stata trovata una lettera di minacce che contiene commenti contro la camorra, con riferimenti anche alla premier e a un religioso. La missiva è stata lasciata vicino alla casa di un cronista, che si occupa di temi legati alla criminalità organizzata. Nel testo vengono indirizzate minacce dirette e contenuti offensivi, senza ulteriori dettagli sulle modalità o eventuali indagini in corso. La presenza di una molotov davanti all’abitazione è stata segnalata alle forze dell’ordine.
Contiene minacce anche alla premier Giorgia Meloni e a don Patricello la lettera lasciata nel giardino di Adriano Cappellari, il cronista 20enne di Enego, in provincia di Vicenza, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano, oggetto di un attentato incendiario nella notte tra sabato e domenica. Poco prima di mezzanotte uno sconosciuto ha lanciato una o più molotov contro la casa del giornalista, lasciando anche alcune bombolette di gas, rimaste inesplose, insieme alla lettera di minacce con riferimenti al decreto Caivano e foto di lui in casa, con una X sul volto, per fargli capire che lo tenevano sotto controllo. Fiamme, danni limitati, ma tanta paura e indignazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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