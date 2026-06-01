Molotov contro il cronista Cappellari | Non me l’aspettavo escludo che c’entri la camorra

Da ildifforme.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane cronista è stato colpito da una molotov davanti alla sua abitazione. L’attentato è avvenuto mentre era solo in casa e chi ha agito sembrava sapere che non c’era nessuno con lui. Il giornalista ha dichiarato di non aver previsto l’attacco e ha escluso un coinvolgimento della camorra nell’episodio. Nessuna persona è stata ferita, e le indagini sono in corso.

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Il giovane cronista racconta l’attentato subito davanti alla sua abitazione: “Chi ha agito sapeva che ero solo in casa”. Nella lettera intimidatoria nuove minacce contro lui, don Patriciello e la premier Meloni. Indagini in corso nel Vicentino Adriano Cappellari, giovane cronista di Enego, in provincia di Vicenza, è stato vittima di un attentato incendiario nella notte tra sabato e domenica, decidendo di esprimersi pubblicamente dopo le ore di paura vissute davanti alla propria abitazione. Intervistato da diverse testate nazionali, il cronista ha raccontato di essere rimasto profondamente scosso dall’accaduto, pur escludendo al momento un coinvolgimento della criminalità organizzata campana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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