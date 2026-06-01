Molotov contro il cronista Cappellari | Non me l’aspettavo escludo che c’entri la camorra

Notizia in breve

Un giovane cronista è stato colpito da una molotov davanti alla sua abitazione. L’attentato è avvenuto mentre era solo in casa e chi ha agito sembrava sapere che non c’era nessuno con lui. Il giornalista ha dichiarato di non aver previsto l’attacco e ha escluso un coinvolgimento della camorra nell’episodio. Nessuna persona è stata ferita, e le indagini sono in corso.