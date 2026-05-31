Nella notte è stato lanciato un ordigno molotov contro l’abitazione di un cronista. Le fiamme hanno danneggiato l’ingresso e le pareti esterne dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e i carabinieri per le indagini. La premier ha commentato l’episodio affermando che l’autore non si farà intimidire.

Un attentato incendiario nel cuore della notte contro la casa di Adriano Cappellari, cronista vicentino di 20 anni che da tempo si occupa di Caivano, il comune in provincia di Napoli al centro di un progetto di riqualificazione promosso dal governo Meloni, e delle attività di don Maurizio Patricello, simbolo positivo di Caivano. L'episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte a Enego, nel Vicentino. Ignoti hanno lanciato più molotov contro l'abitazione del giornalista, lasciando inoltre alcune bombole di gas nei pressi della casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Enego e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a disinnescare alcune bombolette rimaste inesplose. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Adriano Cappellari, molotov contro la casa del cronista. Meloni: "Non si farà intimidire"

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