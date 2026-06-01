Screening oncologici gratuiti in tutta l' Irpinia | parte il Summer Camper dell' Asl Avellino

Notizia in breve

In tutta l'Irpinia è partito il «Summer Camp(er)», un tour con unità mobili organizzato dall'Asl di Avellino. Nel mese di giugno, sette comuni della provincia saranno raggiunti dall'iniziativa, che offre gratuitamente screening oncologici e test per l'epatite C. L’operazione prevede visite gratuite rivolte alla popolazione locale, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai controlli sanitari.