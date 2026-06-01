Screening oncologici gratuiti in tutta l' Irpinia | parte il Summer Camper dell' Asl Avellino
In tutta l'Irpinia è partito il «Summer Camp(er)», un tour con unità mobili organizzato dall'Asl di Avellino. Nel mese di giugno, sette comuni della provincia saranno raggiunti dall'iniziativa, che offre gratuitamente screening oncologici e test per l'epatite C. L’operazione prevede visite gratuite rivolte alla popolazione locale, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai controlli sanitari.
L'Asl di Avellino lancia per il mese di giugno il Summer Camp(er), un tour itinerante con unità mobili che toccherà sette comuni della provincia irpina per offrire gratuitamente ai cittadini screening oncologici e test per l'epatite C.L'iniziativa, realizzata in collaborazione con le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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