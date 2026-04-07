Screening oncologici e dell' epatite C nuovo appuntamento per la prevenzione promosso dall' ASL di Avellino

Il 11 aprile, i Camper della Salute dell'ASL di Avellino saranno ad Aiello del Sabato per offrire screening oncologici e test per l'epatite C. Questa iniziativa fa parte di un programma di prevenzione che si ripete nel territorio, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai controlli sanitari per la popolazione locale. Le attività sono aperte a tutti e si svolgeranno in occasione di questa visita speciale.

La prevenzione non si ferma. I Camper della Salute targati Asl Avellino proseguono il loro percorso e, il prossimo 11 aprile, faranno tappa ad Aiello del Sabato. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune della Valle del Sabato, offrirà alle persone la possibilità di accedere gratuitamente a screening fondamentali come quelli oncologici e dell’epatite C. Dalle 9:00 alle 14:00, presso il Centro sociale "Madre Teresa di Calcutta" in viale Unità d’Italia, chi vorrà avrà l'opportunità di sottoporsi a una serie di controlli gratuiti: - Screening della cervice uterina, per le donne nella fascia di età 25-29 anni sarà possibile... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Rafforzare la comunicazione medico-paziente e aumentare l'adesione agli screening oncologici: l'evento formativo dell'ASL di AvellinoLa giornata di formazione per medici e personale sanitario in collaborazione con il Dipartimento di Studi umanistici della "Federico II" di Napoli...

Screening oncologici e centro autismo: il direttore generale dell'Asl di Avellino non usa mezze misureA margine dell'incontro sull'8 marzo al Carmine, Maria Concetta Conte parla chiaro: sugli screening siamo sotto la soglia minima del ministero.

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Screening oncologici. In Toscana adesioni del 72,9% per mammella, del 56,6% per collo dell’utero e del 49,3% per colon-rettoPresentati stamani da Ispo i risultati del 2016. I risultati vedono la Toscana conquistare 13 punti su un massimo di 15 nella pagella dei Lea basata sul rapporto tra aderenti al test di screening e ... quotidianosanita.it

Screening e mortalità per i tumori: va meglio ma si deve fare di piùNel 2025, il numero di screening del colon-retto è raddoppiato e quello mammografico è salito fino al 50% (fu 30% nel 2020). Miglioramenti negli screening oncologici e un calo dei tassi di mortalità ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Fin dalle prime ore del mattino, gli screening oncologici gratuiti a Cusano Mutri hanno visto una grande partecipazione. Famiglie, giovani e anziani si sono messi in fila per approfittare delle visite di prevenzione, dimostrando quanto la salute sia una priorità co - facebook.com facebook

Screening oncologici nei luoghi di lavoro, torna la prevenzione con il Mammomobile x.com