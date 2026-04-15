In una giornata caratterizzata dall’entusiasmo sportivo e dall’orgoglio cittadino, l’ASL ha organizzato uno screening oncologico gratuito nel centro urbano. L’iniziativa, rivolta alla popolazione, si svolge in piazza, offrendo la possibilità di sottoporsi a controlli senza costi. L’obiettivo è promuovere la prevenzione e sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle visite periodiche. L’evento si inserisce in un programma di iniziative dedicate alla salute pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti In una città vestita di giallorosso, attraversata dall’entusiasmo e dall’orgoglio per il risultato sportivo del Benevento Calcio, l’ASL sceglie di esserci con un messaggio altrettanto importante: quello della prevenzione e della tutela della salute. In occasione del clima di festa che accompagna la promozione in Serie B, con la città animata da bandiere e simboli di appartenenza, l’ASL promuove un’iniziativa straordinaria di sensibilizzazione sugli screening oncologici gratuiti, organizzando, con la collaborazione del comune di Benevento, un evento in piazza San Modesto, quartiere popoloso e vivace, cuore pulsante della vita cittadina.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prevenzione in piazza: l’ASL porta gli screening oncologici gratuiti nel cuore della città

Notizie correlate

San Valentino con la prevenzione: il 14 febbraio screening oncologici gratuiti nei distretti dell’ASL Napoli 2 NordIn occasione del 14 febbraio, l’ASL Napoli 2 Nord promuove una giornata straordinaria dedicata alla prevenzione oncologica, con l’obiettivo di...

Castelvenere, ampia partecipazione per la prevenzione in piazza con gli screening gratuitiTempo di lettura: < 1 minutoLa prevenzione è scesa in piazza anche a Castelvenere dove il camper della salute ha fatto tappa nella centrale piazza...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Lions Day 2026 a Messina: prevenzione e solidarietà in Piazza Duomo; Salute e prevenzione, sabato 11 aprile in piazza Università screening gratuiti promossi da ordine tecnici sanitari; LA SALUTE SCENDE IN PIAZZA, UNA GIORNATA PER PARLARE DI BENESSERE, PREVENZIONE E SANI STILI DI VITA; Salute, Inclusione e Solidarietà: Piazza del Plebiscito ospita il Lions Day 2026.

Prevenzione in piazza: l’ASL porta gli screening oncologici gratuiti in piazza San ModestoIn una città vestita di giallorosso, attraversata dall’entusiasmo e dall’orgoglio per il risultato sportivo del Benevento Calcio, l’ASL sceglie di esserci con un messaggio altrettanto importante: quel ... ntr24.tv

Acerra, prevenzione in piazza il 18 aprile: visite e test gratuitiACERRA – Una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione. Sabato 18 aprile, dalle 10 alle 17, Acerra sarà tra le 23 piazze italiane ... marigliano.net

Campagna Antincendio 2026, le buone pratiche per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi Tra le varie attività in alcune zone saranno installate delle telecamere multifunzione, che fungeranno da ausilio agli uomini della Forestale e dei Vigili del F - facebook.com facebook

Settimana di prevenzione e screening gratuiti all’ospedale San Carlo di Potenza dedicata alla salute femminile x.com