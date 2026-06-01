In tutta Italia si sta diffondendo il messaggio di avvio di uno screening genomico di massa. Questa iniziativa mira a analizzare il DNA di grandi gruppi di persone per identificare eventuali predisposizioni genetiche. La campagna si sta diffondendo attraverso vari canali, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e sensibilizzare sulla prevenzione e la diagnosi precoce di malattie genetiche.

Tra motori, tornanti e tempi da battere, alla 67esima edizione della Fasano-Selva, celebre gara di cronoscalata automobilistica del brindisino, ha trovato spazio anche un messaggio di sanità pubblica: estendere su tutto il territorio nazionale lo screening genomico neonatale, un primato tutto pugliese da esportare. Screening genomico, il programma pugliese. Il programma – universale e gratuito – sta aprendo la strada alla diagnosi precoce e al trattamento tempestivo di un numero crescente di malattie rare. Per mezzo di avanzate tecniche di sequenziamento del genoma, e prelevando dal neonato una goccia di sangue, lo screening analizza un pannello di 433 geni associati a 597 malattie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lapresse.it - Screening genomico in tutta Italia, il messaggio del promotore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Screening genomico, il caso pugliese che può diventare modello nazionaleUn recente esempio di screening genomico si è sviluppato in una regione del Sud Italia, dove un progetto di diagnosi genetica ha coinvolto un ampio...

Screening genomico, quando la diagnosi arriva prima dei sintomiUn bimbo di sei mesi ha ricevuto una diagnosi precoce di retinoblastoma grazie a uno screening genetico.

Temi più discussi: Genoma-Puglia corre alla Fasano-Selva con Fabiano Amati: Lo screening genomico neonatale sia per tutti i bambini d'Italia; Genoma Puglia, scoperte 216 malattie rare con una goccia di sangue: 27mila i neonati screenati - FoggiaToday; Sanità, Genoma conquista tutti. E con 300 euro a test sono stati salvati 216 bambini; Genoma Puglia alla Fasano?Selva: la corsa che chiede diagnosi genetiche per tutti i neonati.

Un test genomico innovativo potrebbe risparmiare a milioni di pazienti affetti da cancro al seno la chemioterapia reddit

Sanita': Puglia, adesione al 90% per lo screening genomico neonatale(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - Il progetto Genoma Puglia, programma regionale di screening genomico neonatale pubblico, ha gia' ... ilsole24ore.com

Screening genomico per i neonati, la Puglia prima in Italia per diagnosi precoce delle malattie rareScreening genomico universale gratuito per tutti i neonati. Col programma Genoma, la Puglia, prima in Italia, apre la strada alla diagnosi precoce e al trattamento tempestivo di un numero crescente di ... bari.repubblica.it