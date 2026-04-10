Un recente esempio di screening genomico si è sviluppato in una regione del Sud Italia, dove un progetto di diagnosi genetica ha coinvolto un ampio numero di cittadini. Questa iniziativa ha portato a risultati concreti, aprendo la strada a possibili applicazioni su scala nazionale. Gli esperti sottolineano che, dopo questa esperienza, estendere il modello a tutto il Paese non è più una scelta tecnica, ma una questione di responsabilità politica e morale.

“La diagnosi non può dipendere dal codice postale. E oggi, dopo l’esperienza del Programma Genoma Puglia, non estendere questo modello a tutto il Paese non è più una scelta tecnica: è una responsabilità politica e morale”. È il messaggio lanciato a Bari da Fabiano Amati, promotore della legge regionale che ha istituito il programma per lo screening genomico universale – durante il convegno ‘Scienze omiche, leggi e rifondazione del sistema sanitario’. L’origine del Programma Genoma. “Il programma non è nato da un laboratorio teorico o da un dibattito per addetti ai lavori. È stato ispirato da un’urgenza concreta di una bambina malata di Sma, Melissa, e dalla necessità di impedire che una terapia disponibile diventasse inutile solo perché la diagnosi arrivava troppo tardi”, racconta l’ex assessore al Bilancio della Regione Puglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Screening genomico, il caso pugliese che può diventare modello nazionale

Screening genomico, quando la diagnosi arriva prima dei sintomiI geni del piccolo Giovanni, che oggi ha sei mesi, contenevano una predisposizione al retinoblastoma, un tumore maligno della retina.

Leoncavallo, Boer: "Caso che può diventare un precedente"“È evidente che si tratti di una causa con motivazioni politiche, non esclusivamente tecniche, e che rappresenti un segnale politico preciso”.

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Bari, con ‘Genoma’ la rivoluzione pugliese nel campo dello screening genetico (LaPresse)Screening genomico universale gratuito per tutti i neonati. Col programma Genoma, la Puglia, prima in Italia, apre la strada alla diagnosi precoce e al trattamento tempe - facebook.com facebook

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