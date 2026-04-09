screening genomico quando la diagnosi arriva prima dei sintomi

Un bimbo di sei mesi ha ricevuto una diagnosi precoce di retinoblastoma grazie a uno screening genetico. I test hanno rivelato che i suoi geni portano una predisposizione a sviluppare il tumore della retina, anche prima che compaiano i primi sintomi. Questa diagnosi anticipata potrebbe permettere interventi tempestivi per migliorare le possibilità di cura.

I geni del piccolo Giovanni, che oggi ha sei mesi, contenevano una predisposizione al retinoblastoma, un tumore maligno della retina. Lo screening genomico neonatale ha consentito la diagnosi precoce e l’avvio tempestivo del trattamento e del monitoraggio della patologia. Il suo è uno degli oltre 400 casi patologici identificati grazie al Programma Genoma della Regione Puglia. Lo screening genomico universale. Introdotto grazie a una legge regionale su iniziativa dell’allora assessore al Bilancio Fabiano Amati, il programma prevede lo screening del genoma universale e gratuito per tutti i neonati pugliesi. Finora sono stati coinvolti quasi 25mila neonati, con un’adesione da parte delle famiglie superiore al 90%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Perché sempre più giovani si ammalano di tumore al colon retto: sintomi e quando fare screeningLe diagnosi di cancro al colon retto sono in drammatico e significativo aumento fra i giovani.

Progetto ‘Liberi dal fumo’: maxi screening dell’Asl per la diagnosi precoce dei tumoriMassa Carrara, 12 marzo 2026 – È stato riattivato il progetto “Liberi dal fumo” avviato dall’Asl Toscana nord ovest all’ospedale “Apuane” di Massa.

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Una bella notizia: una bambina di appena 20 giorni ha ricevuto una diagnosi precoce che le cambierà la vita. Una notizia che arriva proprio nella Giornata mondiale della salute. È successo all’Ospedale Di Venere di Bari dove grazie allo screening genomico - facebook.com facebook

A soli 20 giorni dalla nascita, una diagnosi precoce ha cambiato il destino di una bambina: senza lo screening genomico neonatale, avrebbe sviluppato una grave malattia genetica destinata a compromettere in modo irreversibile la vista, fino alla cecità. Oggi, x.com