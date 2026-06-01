Scoperto dalla polizia un sistema di spaccio porta a porta | arrestati due giovani fratelli

Proseguono a ritmo serrato in tutto il territorio provinciale i controlli antidroga della polizia, disposti dalla questura di Catania per contrastare la circolazione di sostanze stupefacenti e i relativi giri d’affari per la criminalità organizzata. Nell’ultima attività di prevenzione e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma, spaccio delivery e consegne flash su strada: arrestati 4 pusher dalla...

Notizie e thread social correlati

Scoperto deposito di droga a Prima Porta, dosi per due milioni e mezzo: arrestati padre e figlioI carabinieri hanno sequestrato circa 480 chili di droga in un appartamento a Prima Porta, arrestando un uomo e suo padre.

Pomezia. Spaccio di droga “porta a porta”. In Via Afrodite i Carabinieri arrestano un 49enne italiano per spaccio di cocaina e hashishA Pomezia, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni accusato di spacciare droga in modo itinerante lungo Via Afrodite.

Temi più discussi: Bologna – La Polizia di Stato arresta un truffatore che tenta di rapinare un'anziana: scoperto e bloccato dal poliziotto vicino di casa. - Polizia di Stato; Bunker della droga sotto un pollaio: cinque persone beccate nel sotterraneo con 65 chili di marijuana - FoggiaToday; Spaccio, scoperto maxi laboratorio per la lavorazione della droga: sequestrati 13 chili di hashish, marijuana e una carabina nel garage, due giovani arrestati; Tenta la truffa del finto carabiniere: scoperto, inseguito e bloccato dai passanti.

#Napoli - Investe un pedone e perde i gioielli rubati: scoperto dalla Polizia Locale #Cronaca #PoliziaLocale #Truffa #Gioielli #Incidente #CodiceDellaStrada #NanoTV x.com

Scoperto emporio del furto in box abusivo vicino alla metro: cinque fermiL’operazione è scattata durante un controllo del Nucleo PolMetro e delle Volanti nell’area della periferia est della Capitale ... rainews.it

Ho scoperto recentemente che ci sono scuole elementari che terminano le lezioni prima dell'ora di pranzo. Come è possibile allora avere un programma uguale a livello nazionale? reddit

CERIGNOLA BUNKER Cerignola, scoperto bunker sotterraneo per la coltivazione di marijuana: cinque arrestiCERIGNOLA (FG) – Un vero e proprio bunker sotterraneo, nascosto nelle campagne di Cerignola e dotato di sofisticati sistemi tecnologici per la coltivazione indoor di marijuana, è stato scoperto dalla ... statoquotidiano.it