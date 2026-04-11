A Pomezia, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni accusato di spacciare droga in modo itinerante lungo Via Afrodite. L’operazione ha portato al fermo dell’uomo, ritenuto coinvolto nel traffico di cocaina e hashish. Durante le verifiche, sono stati trovati e sequestrati sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento. L’arresto si inserisce in un’attività di contrasto allo spaccio nella zona.

POMEZIA – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 49enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri hanno esteso la perquisizione presso la sua abitazione rinvenendo sostanza da taglio utilizzata per l’attività di spaccio e lo hanno arrestato e tradotto presso il carcere di Velletri. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Pomezia. Spaccio di droga “porta a porta”. In Via Afrodite i Carabinieri arrestano un 49enne italiano per spaccio di cocaina e hashish

I Carabinieri arrestano un pusher 29enne ad Alatri per spaccio di crack e denunciano a piede libero un 45enne di Fiuggi per spaccio di hashishCronache Cittadine ALATRI FIUGGI – È stata una brillante operazione antidroga quella posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Alatri,...

Spaccio di droga nel bosco. I carabinieri sequestrano cocaina, hashish e marijuanaIl ‘market’ della droga non era né in un’appartamento né in una stradina appartata.

Arrestato per detenzione a fini di spaccio: sequestrati oltre 3 chili di cocaina

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Carabinieri lo sorprendono con 90 dosi di cocaina nell’auto, giovane albanese arrestato per spaccio a PomeziaUn 19enne albanese é stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Torvaianica con l’accusa di spaccio di cocaina, dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga nascost ... msn.com

La guerra per la piazza di spaccio a via Donna Olimpia dietro l'omicidio Molè al Corviale: 4 arresti ift.tt/eAmh5WB x.com

I due, cittadini albanesi di 24 e 25 anni con precedenti per spaccio, avrebbero aggredito con estrema violenza due tunisini di 28 e 24 anni domiciliati in città, anch'essi con precedenti legati al mondo dello spaccio. Avevano tentato la fuga, i carabinieri li hanno - facebook.com facebook