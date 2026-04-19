Scoperto deposito di droga a Prima Porta dosi per due milioni e mezzo | arrestati padre e figlio

I carabinieri hanno sequestrato circa 480 chili di droga in un appartamento a Prima Porta, arrestando un uomo e suo padre. La scoperta è avvenuta dopo che un carabiniere fuori servizio ha notato un uomo sospetto e ha dato l’allarme. Nell’abitazione sono state trovate dosi per un valore di circa due milioni e mezzo di euro. L’indagine ha portato all’arresto dei due uomini coinvolti nell’attività illegale.