Scoperto deposito di droga a Prima Porta dosi per due milioni e mezzo | arrestati padre e figlio
I carabinieri hanno sequestrato circa 480 chili di droga in un appartamento a Prima Porta, arrestando un uomo e suo padre. La scoperta è avvenuta dopo che un carabiniere fuori servizio ha notato un uomo sospetto e ha dato l’allarme. Nell’abitazione sono state trovate dosi per un valore di circa due milioni e mezzo di euro. L’indagine ha portato all’arresto dei due uomini coinvolti nell’attività illegale.
Un carabiniere fuori servizio nota un uomo sospetto e fa scattare il blitz: sequestrati 480 kg di droga nascosti in casa. Arrestati padre, figlio e un imprenditore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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