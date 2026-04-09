Una scoperta italiana ha individuato un motore che rende aggressivi alcuni tumori, aprendo possibilità per intervenire prima che si sviluppino completamente. La ricerca evidenzia come il cancro si sviluppi in modo graduale, crescendo silenziosamente prima di accelerare improvvisamente. Questa scoperta riguarda i meccanismi che favoriscono la crescita tumorale e potrebbe portare a nuove strategie di prevenzione e trattamento.

Il cancro non nasce all’improvviso. Cresce piano, in silenzio, anche per anni. Poi, a un certo punto, accelera. Ed è proprio lì che diventa più pericoloso. Uno studio dell’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, insieme alla Vanvitelli, alla Cattolica del Sacro Cuore di Roma e alle Università di Messina e di Salerno, pubblicato sul Journal of Translational Medicine spiega cosa succede in quel momento chiave. E lo fa con un’immagine semplice: un «motore» che si accende. Secondo l’oncologo del Pascale, Alessandro Ottaiano, prima firma dello studio multicentrico, il tumore attraversa prima una fase lunga e silenziosa. Le cellule accumulano piccoli errori nel Dna, le cosiddette mutazioni, ma senza effetti visibili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trovato il motore che rende aggressivi i tumori: diventa possibile fermarli prima, grazie a una ricerca italiana

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