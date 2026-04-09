Un team di ricercatori ha identificato un elemento chiave che contribuisce alla crescita aggressiva dei tumori. Lo studio, pubblicato sul Journal of Translational Medicine, è stato condotto presso un istituto italiano specializzato nella ricerca oncologica. La scoperta potrebbe aprire la strada a interventi terapeutici mirati, con l’obiettivo di intervenire prima che il tumore diventi più pericoloso. Questa scoperta rappresenta un passo avanti nel tentativo di controllare meglio la progressione delle neoplasie.

È stato individuato il “motore" dell'aggressività dei tumori: ora si possono fermare prima. La svolta arriva da uno pubblicato sul Journal Of Translational Medicine, dell'Istituto dei tumori di Napoli, che getta le basi per nuove strategie di cura. Le neoplasie, infatti, possono restare clinicamente silenti per anni e accelerare quando si compromettono i sistemi di riparazione del Dna. Con questo modello, è possibile intercettarle prima che si inneschi la scintilla. “Questa teoria non cambia le cure da domani mattina, ma sposta il bersaglio: non solo distruggere il tumore, ma impedirgli di accelerare ”, spiega l'oncologo della Fondazione Pascale di Napoli, Alessandro Ottaiano, prima firma dello studio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scoperto il ‘motore’ che rende aggressivi i tumori: “Ora si possono fermare prima”

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