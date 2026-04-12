Un incidente stradale tra un'auto e uno scooter si è verificato tra Misilmeri e Portella di Mare, in provincia di Palermo. Nell’incidente è deceduto un ragazzo di 18 anni e due persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni gravi. La vittima è stata identificata come Amedeo D’Amico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Un ragazzo di 18 anni, Amedeo D’amico, è morto in un incidente stradale tra Misilmeri e Portella di Mare. Il giovane alla guida di uno scooter elettrico si è scontrato con un’auto in via Nazionale, ferito in modo grave un ragazzo di 14 anni, a bordo del mezzo della vittima, ricoverato all’ospedale dei Bambini a Palermo. Ferito anche il conducente dell’auto, che si è ribaltata. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. La dinamica non è ancora stata accertata: potrebbe trattarsi di uno scontro frontale o di un tamponamento mentre entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Villabate.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Terribile scontro auto-scooter, morto un ragazzo di 18 anni a Palermo. Ci sono anche due feriti, uno è grave

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