Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato ieri a mezzogiorno in via Valdinievole, a Galleno, frazione del Comune di Fucecchio. Il centauro coinvolto è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale di Cisanello.

GALLENO Grave incidente ieri, intorno all’ora di pranzo, in via Valdinievole a Galleno, nel tratto della frazione che fa parte del Comune di Fucecchio. Per cause ancora da accertare, infatti, alle 12.42 un auto e una moto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 43 anni residente a Santa Maria a Monte, che nell’impatto ha riportato ferite gravissime. Immediatamente allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute un’automedica e due ambulanze, rispettivamente della Misericordia di Fucecchio e di Uzzano. Vista la gravita della situazione, però, è stato allertato anche l’ elisoccorso Pegaso, che ha poi trasportato l’uomo all’ospedale di Cisanello di Pisa, dove è arrivato in codice rosso per politrauma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro tra auto e moto, gravissimo il centauro portato a Cisanello

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Incidente ad Anzio, scontro tra auto e moto: morto il centauro e cinque feriti

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