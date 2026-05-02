Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, si è verificato un incidente a Trezzano sul Naviglio che ha coinvolto un'auto e una moto. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui un centauro in condizioni gravissime e due bambini. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Trezzano sul Naviglio (Milano), 2 maggio 2026 – Gravissimo incidente, nel pomeriggio di sabato 2 maggio, a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Un’auto e una moto si sono scontrate sulla sulla ss Vigevanese. Quattro i feriti: un 30enne, una 32enne e due bambini. Ad avere la peggio è stato il centauro, ricoverato in codice rosso. https:www.ilgiorno.itvideoincidente-trezzano-auto-moto-pe79nv33 Lo schianto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16.30. A scontrarsi un’auto e una moto, ma attualmente non sono note le cause e l’esatta dinamica. Ad occuparsi di tutti i rilievi saranno gli agenti della polizia locale. I soccorsi. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha subito inviato sul posto tre ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trezzano sul Naviglio, incidente tra auto e moto: quattro feriti, gravissimo centauro e coinvolti due bambini

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