Scontro tra Aica e Siciliacque Savarino | Bene il tavolo convocato dalla Regione adesso serve collaborazione

L'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente ha commentato positivamente il tavolo convocato dalla Regione per affrontare la disputa tra Aica e Siciliacque sulla distribuzione idrica nell'Agrigentino. Dopo settimane di tensioni e una diffida di Aica nei confronti di Siciliacque, si evidenzia ora la volontà di collaborazione tra le parti. La Regione ha promosso un nuovo incontro per cercare soluzioni condivise.

Dopo giorni di frizioni e incertezze sul fronte della distribuzione idrica nell’Agrigentino e la diffida inviata da Aica a Siciliacque, arriva anche la presa di posizione dell’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino che interviene a sostegno del nuovo confronto promosso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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