Acqua la Regione prova a sbloccare lo scontro tra Aica e Siciliacque | Colianni convoca entrambi per aumentare le forniture estive

Notizia in breve

La Regione ha convocato rappresentanti di Aica e Siciliacque per discutere un aumento delle forniture idriche estive. Dopo giorni di tensioni e proteste dei cittadini, l’ente regionale ha diffidato le due compagnie a trovare un accordo. Nessuna decisione è stata comunicata, ma l’obiettivo è risolvere lo scontro sulla distribuzione dell’acqua. La convocazione è stata annunciata come un tentativo di riportare le parti al tavolo delle trattative.