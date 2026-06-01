Acqua la Regione prova a sbloccare lo scontro tra Aica e Siciliacque | Colianni convoca entrambi per aumentare le forniture estive
La Regione ha convocato rappresentanti di Aica e Siciliacque per discutere un aumento delle forniture idriche estive. Dopo giorni di tensioni e proteste dei cittadini, l’ente regionale ha diffidato le due compagnie a trovare un accordo. Nessuna decisione è stata comunicata, ma l’obiettivo è risolvere lo scontro sulla distribuzione dell’acqua. La convocazione è stata annunciata come un tentativo di riportare le parti al tavolo delle trattative.
Al sussulto di Aica e al malcontento dei cittadini la Regione risponde. Dopo giorni di tensioni, diffide e prese di posizione sempre più dure sul fronte della distribuzione idrica, la Regione prova a riportare attorno allo stesso tavolo Aica e Siciliacque. L’assessore regionale all’Energia e ai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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