Città sempre pià assetata Aica alza il livello dello scontro e diffida Siciliacque | Tre giorni per aumentare le forniture o azioni legali

Aica ha diffidato Siciliacque, chiedendo di aumentare le forniture di acqua entro tre giorni. In caso contrario, minaccia azioni legali. La regione continua a soffrire di carenze idriche, nonostante le promesse di nuove regole e il tentativo di migliorare il sistema di distribuzione. Molti utenti attendono da settimane le autobotti prenotate, mentre le difficoltà operative persistono. La situazione resta critica, con i cittadini che continuano a subire le conseguenze di una gestione ancora insufficiente.

Dopo fiumi di parole, rassicurazioni e regole nuove, blocchi degli autobottisti e un nuovo sistema che è ancora in fase embrionale - con evidenti limiti operativi e utenti che hanno prenotato le autobotti ma attendono da settimane - la verità è che sono sempre e solo i cittadini a pagare le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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