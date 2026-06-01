Scontro nella notte in via Napoli | auto pesantemente danneggiate

Nella notte, due auto si sono scontrate in via Napoli, provocando danni significativi a entrambe. Sul posto sono intervenuti polizia e soccorritori. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma le vetture sono state pesantemente danneggiate. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e il recupero dei veicoli. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nella notte in via Napoli per un violento incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Il sinistro si è verificato intorno all’una e ha visto protagoniste una Fiat Panda e una Renault Captur, condotte rispettivamente da una ragazza di 24 anni e da un giovane di 25 anni. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato ingenti danni a entrambi i veicoli, che sono rimasti pesantemente danneggiati a seguito dello scontro. Nonostante la dinamica dell’incidente e le condizioni delle auto coinvolte abbiano fatto temere conseguenze ben più gravi, fortunatamente i due conducenti non hanno riportato ferite di rilievo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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