Scontro tra auto e moto a Milano nella notte morto un 21enne

Nella notte a Milano, un incidente tra un'auto e una moto si è concluso con la morte di un giovane di 21 anni. Un altro giovane di 25 anni è rimasto ferito e si trova in prognosi riservata nel reparto di emergenza dell’ospedale Niguarda. L’incidente è avvenuto intorno alle due e le forze dell’ordine stanno svolgendo le verifiche per ricostruire la dinamica.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni è morto e uno di 25 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda dopo un incidente avvenuto a Milano alle 2.40 in via Tesio. I due viaggiavano su una moto e si sono scontrati con una macchina. Secondo le prime ricostruzioni, i govani hanno effettuato un sorpasso ma hanno perso il controllo e hanno impattato contro due veicoli in sosta, coinvolgendo anche il veicolo sorpassato. Il 21enne che guidava la moto era senza patente mentre il passeggero di 25 anni titolare di patente è il proprietario della moto. Il conducente dell'auto sorpassata sarebbe positivo al pre test droga. Le condizioni del 21enne erano apparse subito gravi.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Schianto tra un taxi e una moto a Milano, morti due ragazzi: avevano 20 e 23 anni

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