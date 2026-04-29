Incendio nella notte in via Acquaderni | auto danneggiate e un camper distrutto

Nella notte si è sviluppato un incendio in via Acquaderni, coinvolgendo diverse auto parcheggiate. Il fuoco si è rapidamente esteso, danneggiando alcune vetture e distruggendo un camper. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l’incendio.

Un rogo violento che si è propagato velocemente tra le auto parcheggiate in via Acquaderni, affacciate sul campo da calcio del Monterosso: l’allarme è scattato nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile, con i residenti che sono stati svegliati dal bagliore e soprattutto dalle esplosioni causate dall’incendio. Sul posto, poco dopo la mezzanotte, sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e allontanato dalla zona pericolosa alcune bombole di gas presenti all’interno di un camper, andato completamente distrutto, che avrebbero potuto rendere ancora più pesante il bilancio. L’incendio ha danneggiato anche due auto e due piante che si trovano nelle vicinanze, intaccando solo parzialmente la recinzione dell’impianto sportivo, tra l’altro con terreno sintetico altamente infiammabile.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Scoppia un incendio nella sala da ballo, paura nella notte. Locale distruttoSan Giovanni Valdarno (Arezzo), 23 marzo 2026 – Paura nella serata di domenica a San Giovanni Valdarno in una sala da ballo, la Ardenza, dove intorno...

Leggi anche: Firenze: auto danneggiate nella notte in via Pisana, residenti preoccupati

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Incendio al Trullo, in fiamme un camper e un'auto; Maxi incendio nella fabbrica alle porte di Milano: cosa dicono le analisi sui campionamenti dell’aria; Terni, doppio incendio nella notte in centro: a fuoco un’auto e l’esterno di un locale; Incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Bollate: fiamme nella notte, in corso le operazioni di bonifica.

Incendio nella notte in via Acquaderni: auto danneggiate e un camper distruttoL'allarme lanciato dai residenti poco dopo la mezzanotte, nella zona del campo sportivo dove si allena la squadra di calcio di Monterosso ... bergamonews.it

Piossasco, incendio nella notte: capannone in fiamme e nove mezzi distruttiUna colonna di fumo nero alta nel cielo, visibile anche a chilometri di distanza, e una serie di botti che hanno svegliato i residenti nel cuore della notte. A Piossasco, in regione Abate, un incendio ... giornalelavoce.it

Incendio doloso nella notte in via Cavour: distrutti i cavi telefonici vicino al Comune di Gallarate. - facebook.com facebook

Un incendio causato probabilmente da un corto circuito ha richiamato l’attenzione de residenti. In via Aquaderni due auto distrutte e un camper andato a fuoco. x.com