Scontro all' incrocio la lite degenera | una persona ferita dalla lama di un coltello
Un incidente all’incrocio ha portato a una lite che si è trasformata in un’aggressione con un coltello. Una persona è rimasta ferita, colpita da un taglio. La scena si è svolta nel corso di una rissa tra due individui, dopo che un tamponamento ha scatenato la colluttazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e soccorrere il ferito.
ANCONA – Prima l’incidente, poi la lite passata alle vie di fatto e una persona ferita dalla lama di un coltello. È quanto accaduto la scorsa notte in via Flaminia, attorno alle 2.30, con l’intervento congiunto di polizia e personale sanitario dopo lo scontro avvenuto tra due auto nell’incrocio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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