Scontro all' incrocio la lite degenera | una persona ferita dalla lama di un coltello

Notizia in breve

Un incidente all’incrocio ha portato a una lite che si è trasformata in un’aggressione con un coltello. Una persona è rimasta ferita, colpita da un taglio. La scena si è svolta nel corso di una rissa tra due individui, dopo che un tamponamento ha scatenato la colluttazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e soccorrere il ferito.