Lite violenta degenera in minacce con coltello a Como 51enne denunciato | aveva precedenti per maltrattamenti

Un uomo di 51 anni è stato denunciato a Como dopo una lite avvenuta in strada in Piazza Volta, durante la quale ha minacciato un'altra persona con un coltello. La polizia è intervenuta e ha accertato che l’uomo aveva precedenti per maltrattamenti. Dopo i controlli, è stato denunciato per minaccia e porto abusivo d’armi.

Una denuncia per minaccia e porto abusivo d’armi, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto questa notte a Como. Un uomo di 51 anni, cittadino albanese residente in città e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo una lite degenerata in Piazza Volta. L’episodio sarebbe scaturito per motivi banali e ha richiesto l’intervento tempestivo degli agenti. L’operazione a Como Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 3 di questa notte, quando la Squadra Volante della Questura di Como è stata allertata per una segnalazione di lite in strada in Piazza Volta.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lite violenta degenera in minacce con coltello a Como, 51enne denunciato: aveva precedenti per maltrattamenti Notizie correlate Paura alla stazione di Como, lite tra due uomini degenera in violenza con minacce, denunciato 22enneUna denuncia per minaccia aggravata e possesso di strumenti atti ad offendere: questo il bilancio di un episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri... Leggi anche: Lite in strada per un parcheggio a Como, minacce con un coltello alla fermata del bus: denunciato 54enne Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nettuno, lite in famiglia degenera: aggredisce la madre e spacca il vetro della volante; Aggressione in un bar a Castione, lite degenera in violenza. La minoranza: Crescente senso di insicurezza; La lite degenera. Accoltellato per la sigaretta; Lite degenera a Winterthur, ferisce il padre con un coltello. Lite violenta degenera in minacce con coltello a Como, 51enne denunciato: aveva precedenti per maltrattamentiUn 51enne albanese è stato denunciato a Como per minaccia e porto abusivo d’armi dopo una lite in strada in Piazza Volta. virgilio.it Violenta lite degenera: botte davanti al centro commerciale, sanitari e carabinieri sul postoROVERETO. Scene di violenza fuori dal centro commerciale Millenium, a Rovereto: carabinieri in azione sul posto per una lite tra due uomini. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri (16 aprile) at ... ildolomiti.it Goito: rissa e incendio provocato da lite familiare, donna denuncia situazione violenta A Goito, una lite tra conviventi è culminata in un principio di incendio provocato dalla donna, che ha dato fuoco ai vestiti del compagno dopo una discussione. L’uomo ha facebook Violenta lite tra due rider in centro a Milano, coltellate e un arresto per tentato omicidio - Video x.com