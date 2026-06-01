Scomparsa 22enne a Pomigliano d’Arco | l’appello della famiglia di Immacolata Panico
Una ragazza di 22 anni è scomparsa a Pomigliano d’Arco nella mattina del 31 maggio, intorno alle 10. La famiglia ha lanciato un appello per ritrovarla, senza fornire ulteriori dettagli sulla sua identità o le circostanze della scomparsa. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.
Sono ore di apprensione a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove nella mattina del 31 maggio, intorno alle 10, è scomparsa una ragazza di 22 anni. Si chiama Immacolata Panico e la famiglia ha pubblicato degli annunci online in cui chiede aiuto per ritrovarla. La giovane è stata vista l’ultima volta al Centro Direzionale di Napoli, indossava un top rosa, pantaloni lunghi beige e tacchi rosa. Dalla descrizione dei familiari, Panico è alta circa 1.60 m, ha una corporatura esile con capelli lunghi castani e occhi castani. I parenti di Panico chiedono di contattare le forze dell’ordine nel caso qualcuno l’avesse vista o abbia informazioni utili per ritrovarla: “Se avete informazioni utili o pensate di averla avvistata – scrivono – contattate immediatamente le forze dell’ordine al 112 oppure i familiari al numero 320 0213717. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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