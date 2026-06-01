Sono ore di apprensione a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove nella mattina del 31 maggio, intorno alle 10, è scomparsa una ragazza di 22 anni. Si chiama Immacolata Panico e la famiglia ha pubblicato degli annunci online in cui chiede aiuto per ritrovarla. La giovane è stata vista l’ultima volta al Centro Direzionale di Napoli, indossava un top rosa, pantaloni lunghi beige e tacchi rosa. Dalla descrizione dei familiari, Panico è alta circa 1.60 m, ha una corporatura esile con capelli lunghi castani e occhi castani. I parenti di Panico chiedono di contattare le forze dell’ordine nel caso qualcuno l’avesse vista o abbia informazioni utili per ritrovarla: “Se avete informazioni utili o pensate di averla avvistata – scrivono – contattate immediatamente le forze dell’ordine al 112 oppure i familiari al numero 320 0213717. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scomparsa 22enne a Pomigliano d’Arco: l’appello della famiglia di Immacolata Panico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Immacolata Panico scomparsa a Napoli: ore di apprensione per la 22enne di Pomigliano d’ArcoUna ragazza di 22 anni proveniente da Pomigliano d’Arco è scomparsa domenica mattina a Napoli.

Leggi anche: Immacolata Panico scomparsa da ore, l’appello della famiglia: ricerche in corso tra Napoli e Pomigliano

Temi più discussi: Scomparsa 22enne ?a Pomigliano d'Arco, la famiglia di Immacolata Panico lancia un appello: Aiutateci a ritrovarla; Immacolata Panico, 22 anni, scomparsa al Centro Direzionale di Napoli: appello della famiglia per ritrovarla; Aiutateci a ritrovarla l’appello dei genitori di Imma, Pomigliano col fiato sospeso; Immacolata Panico scomparsa a Napoli, ore di ansia per la 22enne: Aiutateci, ecco come era vestita.

IMMACOLATA PANICO SCOMPARSA DA ORE, CRESCE LA PREOCCUPAZIONE La 22enne di Pomigliano d'Arco è stata vista per l'ultima volta nella zona del Centro Direzionale di Napoli. L'appello della famiglia #PomiglianodArco #scomparsa x.com

Pomigliano in ansia per Immacolata Panico: 22enne scomparsa dal centro direzionaleOre di apprensione a Pomigliano d’Arco per la scomparsa di Immacolata Panico, 22 anni, della quale non si hanno più notizie dalla mattinata di domenica 31 maggio. Da quasi 24 ore familiari, amici e fo ... lostrillone.tv

Pomigliano d'Arco, scomparsa Immacolata Panico: ha 22 anni, la famiglia lancia un appelloSono ore di apprensione a Napoli per la scomparsa di Immacolata Panico. Dalle ore 10 di questa mattina, domenica 31 maggio, non si hanno più ... msn.com