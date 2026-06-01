Immacolata Panico scomparsa a Napoli | ore di apprensione per la 22enne di Pomigliano d’Arco

Notizia in breve

Una ragazza di 22 anni proveniente da Pomigliano d’Arco è scomparsa domenica mattina a Napoli. Le autorità sono state allertate e sono in corso le ricerche. La giovane non è stata più rintracciabile da allora. La famiglia ha segnalato la scomparsa e ha fornito dettagli utili alle forze dell’ordine. Al momento, non ci sono aggiornamenti sui possibili motivi o sul suo stato.