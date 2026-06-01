Immacolata Panico scomparsa a Napoli | ore di apprensione per la 22enne di Pomigliano d’Arco
Una ragazza di 22 anni proveniente da Pomigliano d’Arco è scomparsa domenica mattina a Napoli. Le autorità sono state allertate e sono in corso le ricerche. La giovane non è stata più rintracciabile da allora. La famiglia ha segnalato la scomparsa e ha fornito dettagli utili alle forze dell’ordine. Al momento, non ci sono aggiornamenti sui possibili motivi o sul suo stato.
Sono ore di forte preoccupazione tra Napoli e Pomigliano d'Arco per la scomparsa di Immacolata Panico, una ragazza di 22 anni della quale non si hanno più notizie dalla mattinata di domenica 31 maggio. Secondo quanto riferito dai familiari, la giovane è stata vista per l'ultima volta intorno alle ore 10 nella zona di Napoli Est, nei pressi del Centro Direzionale. Da quel momento si sono perse completamente le sue tracce, facendo scattare immediatamente le ricerche. Al momento della scomparsa, Immacolata Panico indossava: un top rosa; pantaloni lunghi beige; tacchi rosa. La ragazza è alta circa 160 centimetri, ha una corporatura esile, capelli lunghi castani e occhi castani. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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Napoli, ragazza di 22 anni scomparsa da stamane al centro Direzionale
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A Pomigliano d'Arco si cerca Immacolata Panico, ragazza di 22 anni, scomparsa da ieri mattina L'ultima volta è stata vista al Centro Direzionale di Napoli. A lanciare l'appello per ritrovarla sono stati i familiari della ragazza facebook
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Immacolata Panico, 22 anni, scomparsa al Centro Direzionale di Napoli: appello della famiglia per ritrovarlaImmacolata Panico, di Pomigliano d’Arco, scomparsa al Centro Direzionale di Napoli. Avviate le ricerche per ritrovarla. fanpage.it
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