Immacolata Panico scomparsa da ore l’appello della famiglia | ricerche in corso tra Napoli e Pomigliano

Immacolata Panico, 22 anni, è scomparsa da ore. La famiglia ha diffuso un appello e sono in corso ricerche tra Napoli e Pomigliano. L’ultimo avvistamento della giovane risale alla zona del Centro Direzionale di Napoli. Sui social vengono condivise informazioni e richieste di aiuto per rintracciarla.

L’ultimo avvistamento della 22enne sarebbe avvenuto nella zona del Centro Direzionale di Napoli, mentre sui social si moltiplicano gli appelli. Cresce la preoccupazione tra Pomigliano d’Arco e Napoli per la scomparsa di Immacolata Panico, la giovane di 22 anni della quale non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi, domenica 31 maggio. Secondo le informazioni diffuse dai familiari, la ragazza si sarebbe allontanata nella mattinata di domenica 31 maggio e da quel momento si sarebbero interrotti tutti i contatti. Le ore che passano senza notizie stanno aumentando l’apprensione di parenti, amici e conoscenti, che hanno deciso di lanciare un appello pubblico nel tentativo di raccogliere segnalazioni utili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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