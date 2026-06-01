È morta a 96 anni la contessa Sveva della Gherardesca Romanoff, come comunicato dalle sue figlie Natasha, Elisabetta e Tatiana. La notizia ha suscitato emozioni sui social, dove si sono condivisi ricordi e messaggi di affetto. La donna ha vissuto una lunga vita, lasciando un’impronta significativa nel suo ambito familiare. La scomparsa è stata annunciata ufficialmente dalle figlie, senza ulteriori dettagli.

Scompare all’età di 96 anni la la contessa Sveva della Gherardesca Romanoff. Ad annunciarlo sono state le figlie Natasha, Elisabetta e Tatiana. Figura da sempre tra i massimi rappresentanti della grande aristocrazia europea per la sua nobile famiglia di provenienza e vedova del principe russo Nicola Romanovich Romanoff, scomparso nel 2014, è morta nella sua villa di Bolgheri (Livorno). La vita, la famiglia, il matrimonio. Sveva della Gherardesca Romanoff è nata nel 1930 da una delle più antiche famiglie della nobiltà toscana, discendente del conte Ugolino, signore di Pisa, reso immortale da Dante Alighieri. Nel 1952 a Cannes Sveva della Gherardesca aveva sposato il principe Romanoff, nella chiesa russa dell’Avenue Alexander III, con rito ortodosso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scompare la contessa Sveva della Gherardesca Romanoff. Il ricordo della nipote commuove i social

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