Ragazzo di 17 anni si tuffa nel torrente con gli amici e scivola | trascinato via dalla corrente ricerche in corso

Un ragazzo di 17 anni si è tuffato nel torrente Chisone con alcuni amici nel tardo pomeriggio di oggi. Mentre nuotava, è scivolato ed è stato trascinato via dalla corrente. Sul posto sono in corso le ricerche per ritrovarlo. Le operazioni coinvolgono i soccorritori e le forze dell'ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

A San Germano Chisone, un ragazzo è scivolato nel torrente Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, 1 giugno. Ha 17 anni e, secondo quanto si apprende, il suo corpo è stato trascinato via dalla corrente. Sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco di Pinerolo, insieme ai colleghi del nucleo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Si tuffa nel torrente e non riemerge. Il corpo senza vita del 15enne trovato sul fondale

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Torino, 17enne cade nel torrente Chisone e sparisce trascinato dalla corrente: ricerche in corsoUn 17enne è scomparso nel torrente Chisone, dopo essere caduto in acqua nel pomeriggio.

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Una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 24 hanno chiesto aiuto ai carabinieri nel pomeriggio di domenica 31 maggio. I due, feriti lievemente, hanno raccontato di essere stati aggrediti sulla spiaggia di via Adda. Sul posto anche ambulanze e automedica. x.com

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