Scivola e si frattura una caviglia durante l' escursione con la figlia | complessa operazione di salvataggio all' Acquacheta
Durante un'escursione con la figlia, un uomo è scivolato e si è fratturato una caviglia lungo il sentiero 407 nell'area dell'Acquacheta. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato una operazione complessa per raggiungere e stabilizzare l'uomo, trasferendolo poi in ospedale.
Complessa operazione di soccorso lunedì pomeriggio lungo il sentiero 407, nella zona dell'Acquacheta, nel territorio comunale di Portico San Benedetto. Una donna di 75 anni, che stava percorrendo l'itinerario in direzione San Benedetto insieme alla figlia, è improvvisamente scivolata nei pressi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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