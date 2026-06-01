Scivola e si frattura una caviglia durante l' escursione con la figlia | complessa operazione di salvataggio all' Acquacheta

Notizia in breve

Durante un'escursione con la figlia, un uomo è scivolato e si è fratturato una caviglia lungo il sentiero 407 nell'area dell'Acquacheta. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato una operazione complessa per raggiungere e stabilizzare l'uomo, trasferendolo poi in ospedale.