Giovane escursionista cade durante la discesa e si frattura la caviglia | difficile intervento nel bosco

Durante un'escursione nel Parco delle Foreste Casentinesi, un giovane escursionista è caduto mentre scendeva lungo un sentiero, riportando una frattura alla caviglia. L'incidente ha richiesto un intervento di soccorso complesso all’interno del bosco, considerando l’area impervia e il difficile accesso del personale di emergenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno raggiunto il giovane e stabilizzato le sue condizioni prima di avviarlo verso una struttura sanitaria.

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