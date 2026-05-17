Giovane escursionista cade durante la discesa e si frattura la caviglia | difficile intervento nel bosco

Da forlitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'escursione nel Parco delle Foreste Casentinesi, un giovane escursionista è caduto mentre scendeva lungo un sentiero, riportando una frattura alla caviglia. L'incidente ha richiesto un intervento di soccorso complesso all’interno del bosco, considerando l’area impervia e il difficile accesso del personale di emergenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno raggiunto il giovane e stabilizzato le sue condizioni prima di avviarlo verso una struttura sanitaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un pomeriggio di escursionismo tra la natura incontaminata del Parco delle Foreste Casentinesi si è trasformato in momenti di grande apprensione per un gruppo di amici. Una giovane di 27 anni è stata suo malgrado protagonista di un incidente lungo il sentiero 409, nella parte alta dell’anello. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milano Cortina 2026, brutta caduta di Lindsey Vonn nella discesa libera

Video Milano Cortina 2026, brutta caduta di Lindsey Vonn nella discesa libera

Sullo stesso argomento

Si frattura una caviglia lungo il Cammino delle Pievi: soccorsa a spalla nel boscoIntervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi, domenica 10 maggio 2026, lungo il Cammino delle Pievi, tra Cavazzo Carnico e Verzegnis, dove...

Val Grande, si rompe una caviglia durante un'escursione: lungo intervento del soccorso alpinoLungo intervento ieri sera, domenica 8 marzo, della stazione Val Grande del soccorso alpino che ha ricevuto una chiamata alle 16.

giovane escursionista cade duranteCede appiglio e cade durante ascesa, giovane ferito in FriuliIntervento questa mattina, in quota, per la stazione Valcellina del Soccorso Alpino Fvg, assieme all'elisoccorso regionale, a seguito di una caduta. L'attivazione da parte della centrale operativa Sor ... ansa.it

giovane escursionista cade duranteCede l’appiglio durante l’escursione: paura in quota, escursionista precipita a CimolaisL’incidente è avvenuto questa mattina, a circa 1.400 metri di quota, mentre due escursionisti stavano risalendo l’itinerario dopo aver trascorso la notte al Bivacco Greselin. A rimanere ferito è stato ... nordest24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web