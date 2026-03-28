Due escursionisti sono stati soccorsi questa mattina dopo che uno di loro è scivolato durante un'escursione sul sentiero 701, a circa 1400 metri di quota, nei pressi del Passo Maleet verso il Monte Plauris. L'infortunato, con una frattura alla caviglia, è stato trasportato in ospedale a bordo di un elicottero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Un 48enne, munito di piccozza e ramponi, ha perso l'equilibrio, scivolando su un pendio di neve dura per diverse decine di metri sul sentiero 701, a 1400 metri di altitudine Non è finita bene l'escursione di due uomini, che stamattina stavano percorrendo il sentiero 701 a quota 1400 metri verso Passo Maleet in direzione del Monte Plauris, quando all'improvviso uno dei due è scivolato, procurandosi una frattura. L'uomo, un 48enne residente in zona, è scivolato per una decina di metri lungo un pendio di neve dura: era attrezzato con piccozza e ramponi, ma per arrestare la fermata ha messo male il piede e si è fratturato la caviglia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Scivola in alta quota e si frattura la caviglia, trasportato in elicottero in ospedale

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