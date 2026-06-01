Sciopero scuola 6 maggio | i dati definitivi del Ministero Adesione allo 0,35%

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che l’adesione allo sciopero del 6 maggio 2026 è stata dello 0,35%. La mobilitazione è stata promossa da CUB SUR e SGB. I dati sono stati ufficialmente diffusi dopo l’evento.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso i numeri definitivi sulla mobilitazione sindacale dello scorso 6 maggio 2026, organizzata dalle sigle CUB SUR e SGB. I dati sono stati raccolti attraverso il portale SIDI, elaborando in modo accurato le comunicazioni giunte dalle segreterie scolastiche nel pieno rispetto della Legge n. 1461990. Guardando ai documenti ufficiali, le istituzioni scolastiche che hanno trasmesso i dati definitivi di adesione sono state 4.493 su un totale nazionale di 7.671 istituti. Parliamo di una copertura delle comunicazioni pari al 58,57%, percentuale che, come precisa la nota ministeriale, comprende regolarmente anche le province autonome di Trento e Bolzano. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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