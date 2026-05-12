Sciopero scuola 20 aprile adesione all’1,34% | i dati definitivi del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i dati ufficiali sulla partecipazione allo sciopero nel settore scolastico del 20 aprile. Secondo le cifre ufficiali, l’adesione complessiva si attesta all’1,34 per cento degli insegnanti e del personale scolastico. La percentuale si riferisce alle ore di servizio non svolte durante la giornata di protesta. I dati sono stati resi noti dopo la conclusione delle attività di mobilitazione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso i dati definitivi relativi allo sciopero nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – settore scuola – proclamato per l’intera giornata del 20 aprile 2026 dai sindacati Saese – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente e Unicobas Scuola&Università. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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