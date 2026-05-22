Sciopero scuola del 18 maggio dati definitivi MIM | adesione all’1,40%

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso i dati ufficiali sull’adesione allo sciopero generale del 18 maggio 2026, proclamato dalla Confederazione USB e sostenuto da USB PI e FI-SI nel settore scuola e ricerca. Secondo le cifre fornite, la partecipazione complessiva si attesta all’1,40%. La protesta ha coinvolto il personale del comparto e dell’area istruzione e ricerca, con numeri che riflettono una presenza molto limitata rispetto alle previsioni.

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