Sciopero dell’adozione dei libri di testo tradizionali nei tecnici e alla Primaria si scelgono le adozioni alternative Di cosa si tratta

Da Bologna parte una protesta che coinvolgerà circa 700 studenti delle prime classi degli istituti tecnici e alcune della scuola primaria nel prossimo anno scolastico. Gli studenti sceglieranno di non adottare i libri di testo tradizionali, optando invece per soluzioni alternative. Questa iniziativa mira a contestare le modalità di adozione dei materiali didattici e si diffonderà in altre regioni. La protesta riguarda le scelte di strumenti di studio per le nuove classi.

Parte da Bologna una forma di protesta che coinvolgerà dal prossimo anno scolastico circa 700 studenti delle classi prime degli istituti tecnici e alcune classi della scuola primaria. In diversi istituti, infatti, i collegi docenti hanno deciso di non adottare i tradizionali libri di testo, ricorrendo alla cosiddetta “adozione alternativa”. L’adozione alternativa non rappresenta una novità normativa. Si tratta di una possibilità riconosciuta da decenni nell’ambito dell’autonomia scolastica e della libertà di insegnamento. Le disposizioni ministeriali consentono infatti ai collegi dei docenti di sostituire i tradizionali manuali con materiali didattici diversi, purché coerenti con il Piano dell’offerta formativa e con i limiti di spesa previsti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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