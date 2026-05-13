Se ora boicottate le adozioni dei libri di testo a settembre gli studenti rischieranno di non avere i libri INTERVISTA a Giorgio Riva Presidente AIE

L’Associazione Italiana Editori ha espresso preoccupazione riguardo alle possibili conseguenze di un eventuale boicottaggio delle adozioni dei libri di testo. In un’intervista, il presidente ha spiegato che, se questa azione dovesse proseguire, a settembre gli studenti potrebbero trovarsi senza i libri necessari per le lezioni. La presa di posizione arriva in risposta alla protesta annunciata dai sindacati contro la riforma degli istituti tecnici.

Non si è fatta attendere la presa di posizione dell’AIE, Associazione Italiana Editori. Una presa di posizione che assomiglia più a un grido d’allarme che non a una minaccia dopo l’annuncio di una protesta da parte dei sindacati contro la riforma degli istituti tecnici. “ Non entriamo nel merito delle legittime proteste – precisa in questa nostra intervista Giorgio Riva, tesoriere e presidente del Gruppo Educativo di AIE – ma segnaliamo un problema grave al quale forse non si è pensato ”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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