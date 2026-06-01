Sciopero breve degli scrutini nelle scuole secondarie di secondo grado dal 6 al 16 giugno | il calendario regionale Avviso

Dal 6 al 16 giugno, le scuole secondarie di secondo grado saranno interessate da uno sciopero breve degli scrutini finali, indetto dall'USB P.I. Scuola. La protesta riguarda le attività di valutazione e scrutinio, che verranno sospese o svolte parzialmente durante il periodo indicato. La decisione coinvolge le istituzioni scolastiche della regione e si inserisce in un calendario regionale comunicato ufficialmente.

L’USB P.I. Scuola ha ufficialmente indetto uno sciopero breve che coinvolgerà le attività di scrutinio finale. L’iniziativa interessa tutto il personale docente in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado. L’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato, tramite l’apposito avviso, che l’astensione dal lavoro riguarderà le attività di scrutinio finale. Sono invece esclusi gli scrutini propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione, garantendone in tal modo il regolare svolgimento. La durata dello sciopero sarà quella predeterminata all’interno della fase di programmazione dei piani delle attività di ogni singola scuola. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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