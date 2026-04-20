Cinema e salute anche a Cortona il progetto che coinvolge le scuole secondarie di secondo grado

A Cortona, il progetto “Cinema e Salute” coinvolge le scuole superiori della zona con proiezioni di film dedicati a temi legati alla salute. Domani 21 aprile la pellicola sarà mostrata ad Arezzo, mentre martedì 28 aprile la stessa sarà proiettata nella città di Cortona. Il progetto, promosso dall’Area Dipartimentale Promozione ed Etica della Salute della Asl Toscana sud est, prevede la partecipazione di studenti e istituti scolastici.

Sarà “Enzo” del regista Robin Campillodi, il film che sarà proiettato ad Arezzo domani 21 aprile e a Cortona martedì 28 aprile nell’ambito del progetto aziendale “Cinema e Salute”, promosso dall’Area Dipartimentale Promozione ed Etica della Salute della Asl Toscana sud est in collaborazione con.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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