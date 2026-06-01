Durante un intervento televisivo, un rappresentante politico ha affermato che tassare i super-ricchi e i grandi patrimoni non dovrebbe essere considerato un tabù. Ha sottolineato che si tratta di una piccola percentuale della popolazione, meno dell'1%, e che la proposta mira a finanziare servizi pubblici essenziali per la maggioranza. La destra ha risposto criticando questa posizione, accusando di voler intervenire nelle tasche degli italiani.

Tassare super-ricchi e grandi patrimoni “penso che non possa essere un tabù. Stiamo parlando dell’1%, forse anche meno, della popolazione rispetto a una esigenza che è quella di garantire servizi pubblici fondamentali al 99%”. Sono le parole di Elly Schlein ospite il 30 maggio ad Accordi&Disaccordi in onda il sabato su Nove (sabato 6 giugno andrà in onda l’ultima puntata della stagione). Dichiarazioni che hanno provocato un coro di critiche dai partiti di governo pronti alle barricate contro qualsiasi forma di patrimoniale. Sulla tassazione introdotta a livello europeo, la segretaria del Pd ha confermato di essere “sempre stata favorevole “; “In altri Paesi europei si sta ragionando nella stessa direzione e io penso che non possa essere un tabù, ripeto, capire come a livello europeo introdurre una tassazione sui miliardari”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Schlein sul Nove: “Tassare i super-ricchi non deve essere un tabù”. E la destra insorge: “Vogliono sempre infilare le mani nelle tasche degli italiani”

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