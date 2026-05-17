Bernie Sanders al Salone del Libro attacca Musk Zuckerberg e Bezos | Sono estremamente avidi e vogliono governare su tutto e tutti L’AI? Non può essere solo a vantaggio dei ricchi per i ricchi

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Salone del Libro, il senatore americano Bernie Sanders ha espresso dure critiche nei confronti di alcuni tra i più noti imprenditori del settore tecnologico, accusandoli di avidità e di voler controllare tutto e tutti. Durante il suo intervento, Sanders ha anche affrontato il tema dell’intelligenza artificiale, sostenendo che questa non dovrebbe favorire esclusivamente le persone più ricche. Nel frattempo, si è parlato di un ritardo di circa trenta minuti di un ministro e di quaranta minuti di un senatore, senza ulteriori dettagli sul motivo.

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Bernie Sanders deve avere qualche parente in comune con Alessandro Giuli. Quaranta i minuti di ritardo (dello scandalo) da parte del ministro, una trentina secca quelli del senatore del Vermont. Anche se, tra gli applausi scroscianti, a Sanders la folla dell’Auditorium del Salone del Libro di Torino 2026 perdona tutto. A partire da quel format iniziale, modello comizietto, che Bernie avrà ripetuto parecchie volte e che andrebbe aggiornato con l’acquisizione della Warner da parte di Larry Ellison. L’84enne leader democratico, che fa rabbrividire i repubblicani più liberisti che gli danno del “socialist” da almeno vent’anni, è sotto la Mole per presentare il suo volumetto manifesto Contro l’oligarchia (Chiarelettere). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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