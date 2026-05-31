Tajani ha commentato la proposta di una patrimoniale avanzata dalla leader di un partito di sinistra, definendola come un tentativo di mettere le mani nelle tasche degli italiani. La politica di sinistra aveva dichiarato di essere favorevole a questa misura in un'intervista pubblicata ieri. Tajani ha risposto criticando l'unità della sinistra, accusandola di perseguire interessi fiscali sui cittadini. La discussione si è concentrata sulla proposta di tassare il patrimonio personale.

“La sinistra è unita solo quando vuoleinfilare le mani nelle tasche degli italiani. Finché Forza Italia sarà al governo e in Parlamentonon ci sarà mai la patrimoniale!La nostra ricetta è: meno tasse per tutti!“. Con un telegrafico ma duro post suX, il vicepremierAntonio Tajanirisponde alla segretaria del PdElly Schlein, che ieri, in un colloqui conLa Repubblicaha rilanciato uno dei cavalli di battaglia dell’opposizione. La dem ha infatti detto di essere“sempre stata favorevole” a una tassazione a livello Ue, spiegando che il tema verrà ampiamente discusso con gli alleati delCampo largo, nell’auspicio di trovare un terreno comune. “In altri... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Patrimoniale, Tajani respinge la proposta di Schlein: ‘Sinistra unita solo per mettere le mani nelle tasche degli italiani’

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