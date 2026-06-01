Schlein senza idee rispolvera l' aggressione fiscale Pd partito delle tasse

Il Partito Democratico torna a parlare di tasse, con la leader che ha riproposto l’idea di un intervento fiscale più severo. La proposta non è nuova e richiama spesso discussioni passate, ma non sono stati annunciati dettagli concreti o piani specifici. La questione fiscale resta quindi al centro del dibattito politico, anche se senza novità sostanziali rispetto alle proposte già avanzate in passato. La leader del partito ha riproposto l’argomento senza ulteriori approfondimenti.

È una creatura leggendaria che, da decenni, compare e scompare nel dibattito pubblico come il mostro di Loch Ness. Per la sinistra è la panacea di tutti i mali, o meglio il vecchio attrezzo pronto a uscire dalla cassetta del fai da te: aumentiamo le tasse. Torna prepotentemente in scena grazie a Elly Schlein che, sabato sul Nove, ha pronunciato la formula magica: «Siamo favorevoli alla patrimoniale in Europa». Poi fa un passetto avanti: «Non è detto che non si possa intervenire anche a livello nazionale, ma è una discussione che affronteremo insieme a tutti gli alleati». La segretaria del Pd fissa il quadro d'insieme: «In Europa si sta ragionando nella stessa direzione e io penso che non possa essere un tabù capire come introdurre una tassazione sui miliardari». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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